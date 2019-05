Bei dieser Kombination war Feuer im Spiel! Eigentlich hatten Carmen (54) und Robert Geiss (55) nur zum großen Angrillen der neuen Barbecue-Ecke in ihre Villa auf St. Tropez geladen. Dabei sollten die Promis in zwei Teams gegeneinander antreten und ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Olivia Jones (49) und Paul Janke (37) traten gegen Sarah Knappik (32) und Sophia Vegas (31) an – und die beiden Blondinen bekamen sich heftig in die Haare.

Gerade in Sachen Abstimmung und Timing waren sich die beiden Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerinnnen bei Die Geissens - Promiduell am Grill nie einig. Die Pizza zur Vorspeise brannte an, während ihr Rinderbraten trotz Unstimmigkeiten gut gelang. Doch der Druck des Wettbewerbs setzte ihnen schnell zu. Sophia wollte sich nicht ständig von Sarah reinreden lassen und wetterte irgendwann: "Schatzi, kannst du einfach die Gusche halten?" Beim Dessert eskalierte der Streit jedoch komplett. "Du hast mich da auch ein bisschen hängen lassen. Die Temperatur ist immer runter. Ich dachte, du spinnst", beschwerte sich das Kurvenwunder weiter bei dem Model. Der Kaiserschmarrn hatte keine Hitze bekommen, war schlussendlich viel zu roh und ungenießbar.

Das Ende vom Lied war eine deutliche Niederlage des Blondinengespanns. Doch die 32-Jährige war sich sicher, dass Sophia überragiert hatte. "Gerade als Mama sollte man da nicht so hochfahren. Ich finde es da besser, wenn man da entspannter ist, oder mal lacht", stellte sie anschließend klar. Als Schuldeingeständnis sprang Sarah hinterher aber beim Plankenlauf in den Pool der Geissens und hoffte so auf eine Versöhnung mit Sophia. Ob es dazu kam, wurde in der Sendung jedoch nicht gezeigt.

Die Geissens - Das Promiduell am Grill Die Geissens mit ihren "Promiduell am Grill"-Kandidaten

Die Geissens - Das Promiduell am Grill Sarah Knappig, Sophia Vegas und Davina Geiss

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier im April 2019

