Harte Zeiten für Jenelle Evans (27)! Der Teen Mom 2-Star musste in den vergangenen Monaten gleich mehrere Schicksalsschläge verkraften. Im vergangenen Jahr flog erst Ehemann David Eason aus der Show, jetzt folgte auch das Aus für Jenelle selbst. MTV teilte mit, bei "Teen Mom 2" werde in Zukunft nicht mehr mit ihr geplant. Nun versucht die 27-Jährige, zumindest ihre seit Langem kriselnde Ehe zu retten.

"Jenelle fokussiert sich jetzt auf ihre Kinder und ihre Familie", erklärte ein Insider bei People. "Sie ist wieder mit David zu Hause und beide arbeiten gemeinsam daran, ihre Ehe zu retten." Die Dreifach-Mom selbst hatte zuvor laut des Portals bei Us Weekly mitgeteilt, sie respektiere die Entscheidung von MTV. Es sei zwar "noch immer schockierend" für sie, aber sie empfinde "nichts als Liebe" für den Sender. Sie betont auch, nun beginne für sie und ihre Familie ein neues Kapitel.

In ihrer Erklärung widerspricht Jenelle zugleich Gerüchten, David und sie könnten nun bei der We TV Produktion "Marriage Boot Camp: Family Edition" einsteigen. Zwar habe es vor Jahren Kontakte gegeben, aber es bestünden keine Pläne, bei der Show mitzuwirken. "Alle anderen Behauptungen sind falsch", so Jenelle. Das Paar war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil David den Hund seiner Frau, die Bulldogge Nugget, erschossen hatte. Seine Begründung: reine Gefahrenvorsorge für die Kids! Töchterchen Ensley sei schon gebissen worden.

