Kann Benjamin Piwko (39) jetzt wieder voll bei Let's Dance durchstarten? In der vorletzten Sendung kam es zu einem kurzem Schockmoment für die Fans des Gehörlosen: Während seiner flotten Jive-Performance mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) wollte der Schauspieler einen komplizierten Sprung absolvieren – landete dabei jedoch unsanft auf dem Hintern und zog sich eine Verletzung am Kreuz-Darmbein-Gelenk zu! Aus diesem Grund musste er sich in der vergangenen Show noch etwas zurückhalten. Doch wie steht es mittlerweile um Benjamins Gesundheitszustand?

"Es geht mir wieder gut. Manchmal merke ich es noch bei einer falschen Bewegung", berichtet der 39-Jährige nun im Promiflash-Interview. Schon bei seinem Auftritt am Freitag seien seine Schmerzen sofort vergessen gewesen, als er vor die Studio-Zuschauer getreten war: "Man will nur noch tanzen. Alles andere ist egal", stellt der Publikumsliebling klar.

Kommenden Freitag werde er wieder alles geben: "Wir sind voll motiviert. Ich darf noch nichts verraten, aber es wird richtig heiß. Bin sehr gespannt, was die Zuschauer sagen", lässt Benjamin durchsickern. Denkt ihr, er wird trotz der Verletzung glänzen? Stimmt ab!

Getty Images "Let's Dance"-Kandidaten Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson

P.Hoffmann/WENN.com Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let’s Dance" 2019

Instagram / benjamin_piwko Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

