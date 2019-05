Benjamin Piwko (39) konnte sich aus dem Punkte-Tief retten – jedenfalls ein wenig. In der vergangenen Woche war die Let's Dance-Jury nicht wirklich begeistert von der Leistung des Kampfsportlers. Gerade einmal zwölf Punkte erhielten er und Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) für ihren Jive. Heute Abend sah es punktetechnisch dagegen schon wieder etwas rosiger für die beiden aus. Und auch das Urteil fiel deutlich angenehmer aus.

Obwohl Benjamin und Isabel den für ihn wohl schwierigsten aller Tänze – den Charlston – zum Besten gaben, kam ihre heutige Darbietung besser an. Fehlerfrei war die Performance dennoch nicht ganz: "Grundsätzlich fand ich Choreo und so sehr schön. Aber der Charlston an sich ist leicht, diese Leichtigkeiten, die waren bei dir nicht da", lautete unter anderem das Urteil von Kult-Juror Joachim Llambi (54).

Für das Training musste sich Benjamin richtig ins Zeug legen – sogar mehr als sonst! Immerhin verletzte sich der Schauspieler in der letzten Episode auf der Tanzfläche. Doch auch hier scheint es bergauf zu gehen: "Mir geht's viel besser. Ich habe drei gute Tabletten: Schokolade, Isabel und Spaß", beteuerte Benjamin.

P.Hoffmann/WENN.com Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let’s Dance" 2019

Getty Images Joachim Llambi im Juni 2018

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko in der fünften Show von "Let's Dance"

