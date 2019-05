Es war eine richtige Zitterpartie! Seit einigen Wochen schwingen deutsche Promis bei Let's Dance das Tanzbein – und langsam geht es in der Show ans Eingemachte! Nur noch sieben Kandidaten dürfen aktuell vom Titel "Dancing Star 2019" träumen – auch der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko (39) und Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) gehören dazu. Nachdem sie in Show sechs noch ganz schön um ihr Weiterkommen bangen mussten, konnte sich das Tanzpaar am vergangenen Freitag mit 16 Jury-Punkten und ausreichend Zuschaueranrufen ohne Probleme in die nächste Runde grooven. Im Promiflash-Interview verrieten die beiden allerdings: Sie hatten gar nicht damit gerechnet, es in die nächste Runde zu schaffen!

Klar – in Sachen Jury-Bewertung steigerten sich Benjamin und Isabel im Vergleich zur Vorwoche um vier Punkte, in der Tabelle belegten sie dennoch nur den vorletzten Platz. Kein Wunder, dass da die Angst vor einem Exit groß war. Nach der Entscheidung gab Benjamin gegenüber Promiflash offen zu: "Isabell und ich haben richtig gezittert und hatten weiche Beine. Es sind alle Teilnehmer so gut, es kann jede Woche jeden treffen."

Doch schließlich wählten die Zuschauer Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32) aus der Show. Bei den Juroren konnten sie sich gerade mal zwölf Punkte abholen und auch das Publikum vor dem Fernsehbildschirm war nicht ausreichend von ihrem Können überzeugt. Doch ganz überraschend kam das "Let's Dance"-Aus für die zwei nicht: Auch in den Vorwochen war es bei der Entscheidung für die Langstreckenläuferin und den Profi-Tänzer immer wieder eng geworden.

