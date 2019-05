Für Sabrina Mockenhaupt (38) ist Let's Dance vorbei! Die Show am Freitag stand dieses Mal im Zeichen der Teamtänze. Die Tanzpaare erarbeiteten Gruppen-Choreos, die sie zuvor mit zugewiesenen Juroren einstudiert hatten. Zuvor mussten die Kandidaten aber auch noch mal einzeln das Parkett stürmen. Doch Sabrina und ihr Tanzpartner Erich Klann (32) konnten dabei einfach nicht überzeugen. Sie mussten am Ende des Abends die Show verlassen. Jetzt sprechen sie mit Promiflash über ihren Exit.

Bei Mocki fließen kurz nach dem Show-Aus im Promiflash-Interview die Tränen. "Ich habe es zwar irgendwie geahnt, aber man ist dann trotzdem in dem Moment so traurig." Erich und sie seien aber trotzdem froh, es bei dieser starken Konkurrenz bis in die siebte Runde geschafft zu haben. "Die Luft wird ja wirklich dünner und die anderen können ja wirklich gut tanzen und haben genauso hart gearbeitet. Aber klar, einer muss halt gehen und heute waren wir halt dran", schildert die ehemalige Langstreckenläuferin.

Mocki musste nach ihrem letzten Auftritt harsche Kritik von Juror Joachim Llambi (54) einstecken. Er fand ihren Paso Doble alles andere als gut: "Du kannst froh sein, dass du den Tanz nicht in Spanien getanzt hast. Die hätten dich rausgetragen", fand er harte Worte. "Hast du überhaupt was gespürt bei dem Tanz? Bei der Musik, der Atmosphäre?", führte er sein Urteil weiter aus.

Getty Images Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt im März 2019 bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Joachim Llambi im Mai 2018 bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de