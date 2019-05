Happy Birthday, Prinz Carl Philip von Schweden! Der Vierte der Thronfolge feierte am 13. Mai seinen Geburtstag – ganze 40 Jahre alt wurde der Bruder von Prinzessin Victoria (41) und Prinzessin Madeleine (36). Pünktlich zu seinem Ehrentag durften sich die Fans über ein nigelnagelneues Foto des ehemaligen Rennfahrers freuen – und auf der Aufnahme sieht der Frisch-40-Jährige noch schnuckeliger aus, als sonst!

Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte das schwedische Königshaus am Montag das Geburtstags-Bild des zweifachen Papas. Mit einem charmanten Grinsen und in einem blauen Anzug blickt Carl Philip darauf in die Kamera der Fotografin, die lockigen Haare sind zurückgekämmt. Zu dem Foto heißt es ganz förmlich: "Heute wird seine Königliche Hoheit Prinz Carl Philip 40 Jahre!" – nicht ganz so förmlich sind hingegen die begeisterten Kommentare der Fans: "Alles Gute für den heißesten Mann der Welt!" und "Mit Abstand der schönste Prinz der Welt!", schwärmen die Bewunderer unter dem Posting.

Ob Carl Philip seine vierte Null wohl auch gebührend gefeiert hat? Schon vor Monaten hatte seine Gattin Prinzessin Sofia von Schweden (34) zumindest angekündigt, ihrem Mann eine üppige Party schmeißen zu wollen. Fotos der geplanten Sause gab es bisher nicht.

Ragnar Singsaas/Getty Images Prinz Carl Philip von Schweden 2015

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Sofia, Alexander, Gabriel und Carl Philip von Schweden bei der Taufe von Prinzessin Adrienne

Anzeige

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de