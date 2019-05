Sie ist definitiv der größte Fan ihres Mannes! Auf dem roten Teppich anlässlich der Premiere seines neuesten Films “Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu” zeigte Blake Lively (31) ihrem Mann Ryan Reynolds (42) ihre Unterstützung auf ganz besondere Art und Weise. Zunächst überraschte sie allerdings die Öffentlichkeit mit einer tollen Neuigkeit: Die beiden Schauspieler erwarten ihr drittes Kind! Außerdem präsentierte Blake stolz ihre coolen Pikachu-Nägel – doch das nahm bei ihrem Babybauch-Auftritt kaum jemand wahr!

Auf seinem Instagram-Account teilte der Gossip Girl-Star gleich fünf Schnappschüsse der Premiere und kommentierte sie humorvoll mit den Worten: “PokeMOM... Jetzt draußen.” Und während sich die Fans vor allem über die frohe Nachwuchsbotschaft und die Tatsache freuten, dass “Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu” endlich im Kino läuft, übersahen die meisten das aufwendige Nagel-Design an den Händen der Blondine. Denn das entsprechende Foto mit den Nägeln im Pokemon-Stil, das beim Durchklicken des Postings erst an fünfter Stelle erscheint, hatten viele ihrer Follower scheinbar gar nicht gesehen.

Das Traumpaar hatte sich 2011 am Set des Superhelden-Films "Green Lantern" kennengelernt und schon 2012 geheiratet. Blake und Ryan haben bisher zwei Töchter – die vierjährige James und die zweijährige Inez. Die Familie lebt an der US-Ostküste abseits von Hollywood und hält Privates so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively

Matt Winkelmeyer/Getty Images Blake Lively mit ihren Töchtern und Mann Ryan Reynolds bei seiner "Walk of Fame"-Ehrung 2016

Sind euch Blakes Nägel vorher aufgefallen? 139 Stimmen 43 Klar, die waren kaum zu übersehen! 96 Krass, nein, der Babybauch hat mich komplett abgelenkt.



