Jana Ina (42) und Giovanni Zarrella (41) gewähren ihren Fans in den sozialen Netzwerken immer wieder private Einblicke. Dabei hat das Paar allerdings eine klare Grenze: Ihre beiden Kinder halten sie strikt aus der Öffentlichkeit raus. Vor wenigen Monaten veröffentlichte die Moderatorin dann doch ein Foto mit ihrem Mann und den Kids. Im Interview mit Promiflash verrät sie jetzt den Grund für die Ausnahme: Einen spektakulären Augenblick im Urlaub habe sie einfach ihrer Community zeigen wollen!

"Das war in Dubai so ein besonderer Moment und beim Sonnenuntergang haben wir dieses Bild gemacht und es bedeutet mir so viel und man sieht ja nicht viel. Ich wollte dieses Bild mit allen teilen", erklärt die 42-Jährige gegenüber Promiflash. Das Motiv symbolisiere den Zusammenhalt der vierköpfigen Familie und darauf sei sie sehr stolz.

Auch bei den rund 463.000 Followern der gebürtigen Brasilianerin sorgte der private Schnappschuss für viel Begeisterung. Ein User lobte, dass das Familienfoto alle abbilde und trotzdem die Privatsphäre der Kinder schütze: "Find's toll, dass ihr eure Kinder nur so zeigt! Das Pic ist echt toll."

