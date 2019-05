War diese Aufgabe eine Nummer zu groß für die Kandidatinnen von Germany's next Topmodel? Heute stand das langersehnte und so wichtige Harper’s Bazaar-Shooting an. Kurz vor dem großen Finale werden die Mädels für das Sieger-Cover abgelichtet – ein wichtiger Meilenstein der gesamten Staffel, der bei den Nachwuchsmodels für mächtig Aufregung sorgte. Die sah man den Ladys auch an – wer konnte am Ende überzeugen und wem machte die Nervosität am Ende womöglich einen Strich durch die Rechnung?

Zugegeben, für Heidi Klums (45) Mädchen war dieses Shooting ein ganz besonderes, schließlich wurden sie während der Bildproduktion nicht nur von der Modelmama haargenau unter die Lupe genommen. Gastjurorin ist in der aktuellen Episode keine Geringere als Harper’s Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider, die natürlich mit Adleraugen über die Models wacht. Diese Tatsache versetze wohl die Teilnehmerinnen in Angst und Schrecken, denn zu Beginn wollte es bei keiner so richtig klappen – allein Cäcilia gab von Anfang an Vollgas und kassierte gleich zahlreiche Komplimente.

Ihre Mitstreiterinnen hatten allerdings kleine Startschwierigkeiten: Vanessa heimste ebenfalls viel Lob ein, doch zu Beginn wurden auch an ihr einige Dinge kritisiert. Sie schaue nicht in die Kamera, pose zu viel und halte ihre Hände nicht richtig. Bei Sayana sah es ähnlich aus: Auch sie hatte zunächst Schwierigkeiten und wirkte nervös und steif und hatte mit ihrer Mimik zu kämpfen.

Alicija-Laureen wirkte während ihres Einsatzes extrem schüchtern und zurückhaltend – das war allerdings schnell vergessen, als die Musik anging und die 18-Jährige anfing zu tanzen. Selbst die selbstbewusste Simone war am Ende von sich selbst und ihrer Leistung enttäuscht. "Am Ende des Tages war es eines der schwierigsten Shootings, muss ich sagen", hielt sie fest. Und auch Heidi zog nach den Performances ihr eindeutiges Fazit: "Drei Kandidatinnen waren top, zwei nur gut. Ob das am Ende reicht?"

