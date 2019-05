Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange sind im absoluten Turtel-Fieber! Vor gut einem halben Jahr endeten die Dreharbeiten der neunten Staffel von Der Bachelor. Damals fanden der Basketballer und die Zumbalehrerin zusammen. Daran hat sich bis heute nichts geändert – ganz im Gegenteil. Das Rosen-Couple ist mit der Zeit immer inniger geworden. Nun machten sich Andrej und Jenny zuckersüße Liebeserklärungen.

Auf Instagram teilte der 32-Jährige einen Red Carpet-Schnappschuss von sich und seiner Liebsten und fand dazu rührende Worte: "Mit dir an meiner Seite macht alles noch viel mehr Spaß. Endlich leben wir zusammen und es fühlt sich nicht nur gut, sondern einfach richtig an!" Da die Basketball-Saison vor Kurzem endete, lebt der Profisportler vorerst nicht mehr in Frankfurt und zieht wieder in das gemeinsame Liebesnest nach Bonn.

Über diesen Umstand freut sich auch die 25-jährige Brünette unheimlich. Die Sport- und Gesundheitstrainerin teilte ebenfalls eine Momentaufnahme vom roten Teppich im Netz und brachte ihre Gefühle zum Ausdruck: "Jetzt, wo du wieder bei mir bist, ich meine damit so richtig bei mir, mit Kopf und Herz, fühlt es sich so an, als würde ich mich ein zweites Mal in dich verlieben." Nur sei es bei diesem Mal deutlich intensiver. Was sagt ihr zu den Liebeserklärungen? Stimmt in der Umfrage ab.

ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold

Anzeige

Promiflash Jenny und Andrej im Promiflash-Interview

Anzeige

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange auf einem Playboy-Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de