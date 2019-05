Eva Longoria (44) ist ein Dreivierteljahr, nachdem sie zum ersten Mal Mutter wurde, wieder top in Form! Das beweist die einstige Desperate Housewives-Darstellerin aktuell während ihres Besuches beim Filmfestival in Cannes. Schon bei ihrem Gang über den roten Teppich am Dienstag verzauberte sie mit einem eleganten rosafarbenen Seiden-Dress. Nun wurde die Schauspielerin beim Spaziergang an der französischen Riviera gesichtet – und bewies, dass sie auch mit einem schlichteren Look alle Augen auf sich zieht!

Die brünette Beauty trug ein schwarzes One-Shoulder-Oberteil von MaxMara in Wickeloptik. Dazu kombinierte sie eine schlichte Culotte-Hose in derselben Farbe. Nudefarbene Stilettos rundeten ihren Look schließlich ab. Mit welligen, offenen Haaren und ganz ohne Schmuck posierte die 44-Jährige selbstbewusst für die Paparazzi. Auftritte wie diese zeigen ganz klar: Eva fühlt sich wieder richtig wohl in ihrem Körper.

Auf Instagram zeigte sie in den vergangenen Wochen, wie hart der Weg war, nach der Geburt ihres Sohnes im Juni wieder in Form zu kommen. Unter einem Video von sich im Gym Anfang des Monats schrieb die Mami: "Ich schaffe es bis Cannes." Was meint ihr, kann Eva mit ihrem Look überzeugen? Stimmt unten ab!

MEGA Eva Longoria in Cannes, 2019

MEGA Eva Longoria im Mai 2019

MEGA Eva Longoria beim Filmfestival in Cannes 2019

