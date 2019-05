Die Ehe zwischen Joey Heindle (26) und Justine Dippl hielt nur 15 Monate! Nach dem überraschenden Liebes-Aus im vergangenen August erhob Justine schwere Vorwürfe gegen ihren Ex: Der ehemalige DSDS-Teilnehmer soll sehr eifersüchtig gewesen sein und ihr eine Menge Regeln auferlegt haben. Joey hingegen zeigte sich nach der Trennung zutiefst verletzt. Wie ist das Verhältnis zwischen den einstigen Turteltauben heute? Promiflash hat bei dem Ex-Dschungelkönig nachgehakt!

Während seines Besuchs im Heide-Park Soltau erklärte der gebürtige Münchner, dass es im Leben wichtig sei, mit einzelnen Kapiteln abzuschließen. "Ich sage ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie macht. Wir haben keinen Kontakt und das war es auch schon", erzählte er gegenüber Promiflash. Für den 26-Jährigen hat längst ein neuer Lebensabschnitt begonnen: Joey ist total verliebt in Ramona Elsener und möchte für sie sogar in die Schweiz umziehen.

Erst im März machte er seine Beziehung zu der Eistänzerin öffentlich. "Sie macht mein Leben jeden Tag besser und das genieße ich total", schwärmte Joey in einem Interview von seiner neuen Partnerin. Seine Ex Justine ist übrigens ebenfalls wieder in festen Händen.

Dirk Zengel/ActionPress Justine und Joey Heindle bei einer Charity-Veranstaltung

ActionPress Joey Heindle und Justine Dippl

Facebook / Joey Heindle Ramona Elsener und Joey Heindle

