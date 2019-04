Joey Heindle (25) ist über beide Ohren verknallt – und das darf nun auch endlich jeder wissen! Mitte März hatte der Sänger mit einem vielsagenden Schnappschuss für Aufsehen gesorgt: Auf dem Bild hält er die Hand einer Frau – mehr hatte er zunächst nicht preisgegeben. Doch lange spannte er seine Fans nicht auf die Folter: Schon kurz nachdem er die Liebes-Bombe platzen ließ, stellte er seine Freundin ganz offiziell vor. Seine Herzdame hört auf den Namen Ramona Elsener und wohnt in der Schweiz – und genau dorthin zieht es Joey jetzt auch!

Es scheint also tatsächlich etwas Ernstes zwischen dem einstigen Dschungelcamp-König und der Eiskunstläuferin zu sein. Wie die Turteltauben jetzt in einem Interview mit Bild bestätigen, verschlägt es den 25-Jährigen mit Sack und Pack aus Liebe ins Ausland! "Wir ziehen in diesem Jahr zusammen. Für Ramona wandere ich in die Schweiz aus. Ich möchte einen Neuanfang", gesteht Joey, der momentan noch in München lebt.

Ein Neuanfang ist wohl gerade genau das Richtige für ihn – schließlich soll seine letzte Liebe nicht so harmonisch geendet haben, wie bislang gedacht. Seine Ex-Frau Justine erhob kürzlich schwere Vorwürfe gegen den TV-Star: Sie soll sogar diejenige gewesen sein, die die Beziehung letztendlich beendet hat.

Instagram / ramonaelsener Joey Heindle und Ramona Elsener

Instagram / joeyheindle Joey Heindle

Dirk Zengel/ActionPress Joey Heindle und Justine beim "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz

