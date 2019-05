Was wäre die Stadt der Liebe nur ohne den Traumpartner? Dagi Bee (24) schwebt mit ihrem Eugen Kazakov (24) auf Wolke sieben: Nach ihrer Verlobung 2016 machten die Turteltauben zwei Jahre später im Sommer ernst. Auf Ibiza gaben sich die Netz-Stars in einer romanischen Zeremonie das Jawort. Fast ein halbes Jahr später folgte ihre Hochzeitsreise auf die Malediven. Und das Turtel-Gefühl von ihrem Trip lassen Dagi und Eugen in ihrem aktuellen Urlaub wieder aufleben: Sie verbringen verliebte Stunden in Paris!

Auf Instagram teilen die Eheleute ein süßes Bild von ihrem Trip: Darauf machen Dagi und Eugen ein Selfie unter dem Eiffelturm – die Influencerin schmiegt sich dabei eng an ihren Schatz und wirft der Kamera einen Kussmund zu. Dazu schreibt die 24-Jährige ganz verliebt: "Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt."

Gemeinsam zu reisen ist schon von Beginn an ein wichtiger Teil in Dagis und Eugens Beziehung. Im sonnigen Marokko lernte sich das Paar ursprünglich kennen. Seitdem gehen die beiden YouTuber zusammen durch dick und dünn und verbinden Privat- und Berufsleben miteinander.

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / eugenkazakov Dagi und Eugen Kazakov in Rom, September 2018

Getty Images Dagi Bee und Eugen Kazakov bei der 1Live Krone 2018

