Und schon wieder neigt sich eine Staffel von Germany's next Topmodel dem Ende entgegen. Nur eine Folge steht zwischen den Kandidatinnen und dem großen Finale im ISS DOME in Düsseldorf. Noch im Rennen um den heißbegehrten Titel: Simone, Vanessa, Sayana, Cäcilia und Alicija. Schon vorab hat Heidi Klum (45) angekündigt, dass es nicht alle ihrer fünf Schützlinge bis zum Staffel-Showdown schaffen werden. Wer scheitert so kurz vor dem Ziel?

Die Favoritinnen sind ganz klar Simi und Vanessa. Beide konnten im Laufe der Staffel die meisten Jobs ergattern und lieferten sich über 15 Wochen ein knallhartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Von Heidi mussten die Models so gut wie nie Kritik einstecken. Ob sie damit auch ihr Final-Ticket schon sicher haben? Etwas mehr auszusetzen hatte die Modelmama bisher an Sayana. Die anfangs so umjubelte Kandidatin zählte in den vergangenen Folgen öfter zu den schwächeren. Final-Potenzial sieht die Jury-Chefin trotzdem in ihr.

Alicija ging durch ihre zurückhaltende Art bisher eher etwas unter. Sie müsse noch mehr aus sich herauskommen, betonte Heidi oft. Ob der 18-Jährigen das im Halbfinale endlich gelingt? Den Einzug in die Live-Show wünscht sich natürlich auch Kandidatin Nummer fünf: Cäcilia. Die Freiburgerin bewies vor allem in den vergangenen drei Episoden, dass mit ihr auf jeden Fall zu rechnen ist. Jetzt seid ihr gefragt: Welches der Mädels verpasst den Einzug ins Finale um Haaresbreite? Stimmt ab!

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / cäcilia.gntm.2019 Model Cäcilia

