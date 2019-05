Ob Vanessa Stanat bald bei Germany's next Topmodel-Geschichte schreibt? Eigentlich zählt sie zu den absoluten Favoritinnen der diesjährigen Staffel – direkt hinter Hauptkonkurrentin Simone. Vanessa konnte sich bisher die zweitmeisten Jobs der 14. Ausgabe sichern und auch Modelmama Heidi Klum (45) stets von sich überzeugen. Am Donnerstag könnte es allerdings zum Eklat kommen: Verlässt die Rothaarige die Show etwa freiwillig?

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "Germany's next Topmodel" häufen sich unter einem Bild von Vanessa vielsagende Kommentare. "Es gibt ein Gerücht, dass sie freiwillig das Finale skipt!", "Stimmt es wirklich, dass sie freiwillig aussteigt?", heißt es immer wieder unter dem Post. Woher die Fans diese Information haben, ist bislang allerdings unklar.

Klar ist: Vanessa muss seit der Ausstrahlung mit einigem Hate im Netz kämpfen. Sie gab sogar zu, wegen der gemeinen Anfeindungen geweint zu haben. Auch dagegen, wie es in der Sendung dargestellt würde, wehrte sich das Model und machte ganz klar die Produktion dafür verantwortlich. Das letzte Shooting-Bild aus der TV-Show postete Vanessa am 5. April. Glaubt ihr, sie hat nun deshalb tatsächlich einen Schlussstrich gezogen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa Stanat, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Glaubt ihr, Vanessa steigt vor dem Finale freiwillig aus? 3150 Stimmen 1215 Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. 1935 Nein, das glaube ich auf keinen Fall!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de