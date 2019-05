Am 6. Mai hat die britische Royal-Familie Zuwachs bekommen! Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) durften ihren ersten Sohn auf der Welt begrüßen. Bereits zwei Tage nach der Geburt gaben sie den Namen ihres Sprösslings bekannt: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Die Geburtsurkunde wollten die frischgebackenen Eltern allerdings vor der Öffentlichkeit unter Verschluss halten, hieß es zunächst. Das hat sich inzwischen aber anscheinend geändert: Das Dokument ist enthüllt und gibt interessante Details preis!

Zwei Informationen fallen ganz besonders in dem Schriftstück auf, das Daily Mail am Freitag veröffentlichte: Zum einem ist jetzt offiziell bestätigt, dass Klein-Archie nicht in Frogmore Cottage zur Welt kam, wie spekuliert wurde, sondern im Portland Krankenhaus in London. Doch auch Meghans Titel springt sofort ins Auge: Eigentlich ist sie als Herzogin von Sussex bekannt, wurde in dem Dokument jedoch als Prinzessin des Vereinigten Königreichs eingetragen. Archie hingegen hat nach wie vor keinen Titel.

Der kleine Mann wird zunächst nur als "Master" angesprochen, wie bereits im Vorfeld berichtet wurde. "Harry und Meghan haben sich entschieden, keine Ehrentitel zu verwenden", verriet die Royal-Reporterin Rebecca English der Zeitung. Allerdings hätte Queen Elizabeth II. (93) die Möglichkeit gehabt, ihren Urenkel zu einem Prinzen zu ernennen.

John Rainford/WENN Herzogin Meghan im März 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Getty Images Queen Elizabeth II. im Dezember 2014 in King's Lynn

