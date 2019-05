Für Alicija-Laureen war im Germany's next Topmodel-Halbfinale Endstation! Die 18-Jährige war in der diesjährigen Staffel der Model-Show definitiv eine der ruhigeren Kandidatinnen. In Folge 14 meinte Heidi Klum (45) noch zu ihr, dass sie Alicija von allen Mädchen am wenigsten kennengelernt habe. Nun wurde der Studentin ihre zurückhaltende Art zum Verhängnis – eine Woche nach Heidis Worten musste sie die Show verlassen! Wie geht es ihr jetzt?

"Das ist natürlich sehr enttäuschend. Ich bin sehr, sehr traurig", offenbarte sie unter Tränen gegenüber ProSieben kurz nach ihrem Rauswurf. Die Hildesheimerin sei aber auch sehr dankbar für die Zeit und die Menschen, die sie kennengelernt habe. Trotz der Enttäuschung konnte sie die Entscheidung von der Model-Mama nachvollziehen. "Ich glaube, bei mir scheitert es einfach an der Personality. Ich steche einfach nicht so heraus wie die anderen Mädchen", erklärte die Brünette.

Die Konkurrenz sei einfach groß und jetzt sei kein Platz mehr für sie, meinte sie traurig weiter. Für Promiflash-Leser kam der Exit der Beauty weniger überraschend: Von 3.711 Umfrage-Teilnehmern waren sich 1.076 Leser (29 Prozent) schon vor Donnerstagabend sicher: Für Alicija ist im Halbfinale Schluss. Glaubt ihr, dass sie trotzdem als Model erfolgreich wird? Stimmt unten ab!

Instagram / alicija.koe Alicija-Laureen, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

