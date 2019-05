Auf dieses Foto haben die Kardashian-West-Fans lange gewartet! Vergangenen Freitag bestätigte Reality-Queen Kim (38) im Netz, dass ihr viertes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Eine Leihmutter gebar ihren kleinen Sohn, die Vierfach-Mami war außer sich vor Glück und beschrieb ihren Jungen als perfekt. Nun endlich gibt es auch das allererste Bild des Neuankömmlings – und die Make-up-Mogulin und ihr Ehemann Kanye West (41) verraten sogar den Namen!

Auf Instagram teilte die Brünette einen Screenshot vom Chat-Verlauf mit ihrem Gatten. Und darin zu sehen ist das allererste Foto des Kleinen: Der Mini-Kar-West liegt darauf friedlich schlafend in seinem Bettchen, er ist dick eingekuschelt und trägt ein helles Mützchen. Doch neben dem ersten Schnappschuss warten die Fans wohl besonders sehnlich auf die Verkündung des Namens. Und der ist wie bei Kim und Kanyes Kids North (5), Saint (3) und Chicago (1) wieder total außergewöhnlich: Psalm West taufen die Reality-Stars ihr viertes Wunder!

"Mit der Ankunft unseres vierten Kindes sind wir über alle Maße gesegnet. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen", lauteten zudem die rührenden Zeilen vom Rapper-Daddy zum Foto des kleinen Psalm. Wie gefällt euch der Name des neusten Kardashian-West-Kindes? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / kimkardashian Psalm West, Sohn von Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im September 2016 in New York

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

