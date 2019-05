Sie wollen ihre Liebe nicht mehr verstecken: Bereits seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass sich Channing Tatum (39) und Jessie J (31) ineinander verliebt haben sollen. Immer wieder zeigte sich das Pärchen total verschmust in der Öffentlichkeit oder teilte Bilder vom jeweils anderen im Netz. Nun ist die Sache aber mehr als klar – die beiden schweben eindeutig auf Wolke sieben: Channing und Jessie wurden jetzt turtelnd in Disneyland gesehen!

Am Donnerstag wurde das verliebte Duo von Paparazzi in dem beliebten Vergnügungspark im kalifornischen Anaheim abgelichtet. Wie DailyMail berichtet, suchte die Sängerin immer wieder die Nähe zu dem Schauspieler. Der "Magic Mike"-Star erwiderte die Zärtlichkeiten nur zu gern und drückte seine Partnerin ganz fest an sich. In lässigen Looks bahnten sich die beiden den Weg von einer Attraktion zur nächsten und genossen die Zweisamkeit.

Erst vor wenigen Wochen hatten Channing und Jessie einen romantischen Pärchen-Urlaub in Mexiko verbracht. In einem ziemlich witzigen Instagram-Clip zeigte sich die beiden das erste Mal zusammen im Netz – und versuchten sich am Synchron-Schwimmen.

Butler/Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J in London, 2019

Warner/Butler MEGA Channing Tatum und Jessie J in London

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J im März 2019

