Veröffentlichen Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) vielleicht schon bald den nächsten Schnappschuss von ihrem Söhnchen? Im Gegensatz zu den Geburten von Prinz Williams (36) und Herzogin Kates (37) Kindern mussten sich Royal-Fans nach der langersehnten Geburt von Archie Harrison noch einige Tage gedulden, bevor sie den königlichen Neuankömmling zum ersten Mal zu Gesicht bekamen. Umso gespannter wartet die Öffentlichkeit nun auf weitere Bilder von Baby Sussex. Mit etwas Glück könnte das nächste Foto-Update allerdings schon in Kürze folgen!

Wie der Adelsexperte Richard Fitzwilliam gegenüber Fabulous Digital erklärte, lassen sich Harry und Meghan nach wie vor nicht in die Karten schauen – er gehe daher davon aus, dass sie ihr Privatleben auch weiterhin konsequent unter Verschluss halten werden. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer: Wenn sie sich an ihrer Schwägerin Kate orientieren, könnten die nächsten Porträts von Archie bereits am 6. Juni folgen – genau vier Wochen nach der Geburt des kleinen Royals. Schließlich veröffentlichte auch die Herzogin von Cambridge jeweils zum Einmonatigen Aufnahmen ihrer Kinder Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1).

Zugleich sind Meghan und Harry jedoch dafür bekannt, die Regeln im Palast immer wieder neu zu schreiben. Daher kann auch der Experte nicht ausschließen, dass das Paar seinen Anhängern nicht schon zuvor einen weiteren Einblick in ihr Familienleben gewähren wird. "Vielleicht posten sie überraschend ein Foto von Archie, vielleicht aber auch nicht", betonte er. Ganz unwahrscheinlich wäre ein Überraschungs-Post jedenfalls nicht: Auch ihr Muttertags-Schnappschuss von Archies Füßchen kam unerwartet und haute ihre Fans förmlich aus den Socken.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, bei den Feierlichkeiten des Commonwealth Day

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images Herzogin Kate mit Prinz Louis in London

Instagram / sussexroyal Die Füßchen von Archie Harrison und Herzogin Meghans Hand

