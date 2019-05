Hilaria Baldwin (35) lässt die Welt ganz offen an ihrem Mama-Alltag teilhaben. Vor einem Monat erzählte die Frau von Hollywoodstar Alec Baldwin (61) der Öffentlichkeit sogar von ihrer Fehlgeburt. Nun gibt sie einmal mehr einen intimen Einblick ins Leben als Mutter – und das ist nicht immer ganz einfach, wie sie in einem Social-Media-Posting verrät. Es geht dabei um die Schlafgewohnheiten ihres jüngsten Sohnes: Hilaria und Alec mussten eine schwere Entscheidung treffen.

Der bald einjährige Romeo Alejandro David darf nämlich nicht mehr im Bett von Mama und Papa schlafen. Der Grund: Der Spross wird offenbar immer mehr zum hochaktiven Schläfer und bewegt sich in der Nacht immer hin und her. “Ich habe also entschieden, dass – zu seiner Sicherheit und für unseren Schlaf – er lernen muss, über Nacht in seinem Kinderbett zu bleiben”, schreibt Hilaria auf Instagram zu einem Foto, das sie beim Stillen zeigt.

Leicht gefallen ist das der vierfachen Mutter aber nicht – im Gegenteil. “Gestern war die erste Nacht, in der er nicht bei uns war. Es war hart und es gab definitiv Tränen – von ihm, die meisten aber von mir”, gesteht die 35-Jährige.

