Evgeny Vinokurov hat Wut im Bauch! Der Let's Dance-Profi und sein Schützling Evelyn Burdecki (30) hatten in Show acht des Tanzformats alles gegeben. Zu dem Song "There You'll Be" von Faith Hill (51) tanzten sie eine gefühlvolle Rumba, die dem Publikum sehr imponierte. Am Ende sackte das Paar nur 18 Punkte von der Jury ein, was der gebürtige Russe nicht verstehen konnte. Laut Evgeny hätten die Juroren keine richtige Kritik geäußert.

Der Tanzlehrer war im Promiflash-Interview direkt nach der Sendung immer noch geladen. Seiner Meinung nach habe der Fokus von Joachim Llambi (54), Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (51) viel zu sehr auf der Mimik der Blondine gelegen. Das sei jedoch nicht hilfreich. "Sondern sie hätten so etwas sagen sollen wie: 'Evelyn, du hättest das besser machen sollen oder das.' Also, konstruktive Kritik, das meine ich", beschwerte sich der 28-Jährige. Als Choreograf habe er sich ein Feedback zu seiner Arbeit mit dem Promi gewünscht, um in der kommenden Woche eine bessere Leistung abliefern zu können.

Wie erbost er nach dem Jury-Urteil war, zeigte sich auch schon im TV. Als das Tanzpaar zu den anderen Teilnehmern ging und noch weitere Interviews hätte geben sollen, wendete sich Evgeny einfach ab. Seine Emotionen wolle er aber nicht verstecken. "Ich bin ein sehr authentischer Mensch und ich kann halt nicht lachen, wenn ich nicht lachen will", erklärte er.

MG RTL D/ Guido Engels Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der achten "Let's Dance"-Show

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov im Mai 2019 in Köln

