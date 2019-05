Das hat es bei Germany's next Topmodel noch nie gegeben! Am Donnerstag wählte Heidi Klum (45) nach 15 langen Wochen endlich die vier Finalistinnen aus: Cäcilia, Sayana, Simone und Vanessa sollen im großen Finale um den Titel kämpfen – eigentlich! Denn Letztere entschied sich ganz kurzfristig die Show zu verlassen. Für den Sender hieß es also umplanen – und das ziemlich schnell. Promiflash hakte nach, wie ProSieben mit dem Absprung in letzter Minute umgehen.

Statt vier Kandidatinnen treten nur noch drei im Finale an – für die Macher ist das aber kein Problem, wie GNTM-Sprecherin Tina Land Promiflash versicherte: "Die GNTM-Redaktion kann schnell reagieren. Wir haben das Finale auf die neue Situation angepasst. Es wird großartig." Abgesehen von den Auftritten von Cäcilia, Simone und Sayana dürfen sich die Zuschauer auch auf heiße Show-Acts wie Channing Tatum (39), Tokio Hotel, die Jonas Brothers und Ellie Goulding (32) freuen.

Viele Fans hatten gehofft, dass die Fünftplatzierte Alicija-Laureen nach Vanessas Absage nachrückt und so noch einen Platz im Finale bekommt. Doch wie ProSieben mitteilte, gehöre es nicht zu den Regeln des Wettbewerbs, bereits ausgeschiedene Mädchen wieder zurückzuholen. Damit treten also definitiv nur drei Girls an.

Instagram / vanessa.gntm.2019 Model Vanessa Stanat

Collage: Instagram Sayana, Cäcilia und Simone

Instagram / alicija.koe Alicija-Laureen, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

