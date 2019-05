Endlich lernt Archie Harrison auch seinen royalen Opa kennen! Das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) erblickte am 6. Mai das Licht der Welt. Nur zwei Tage darauf wurde der Knirps bereits der Öffentlichkeit präsentiert – kurz danach bekamen den Sprössling auch Queen Elizabeth II. (93) und ihr Gatte Prinz Philip (97), sowie Meghans Mutter Doria Ragland zu Gesicht. Nun endlich hat Archie auch einen weiteren Verwandten treffen dürfen: seinen Opi Prinz Charles (70)!

Der Thronfolger war aufgrund einer Reise die erste Woche nach Archies Geburt außerhalb des Landes – für einige Tage tourte er durch Deutschland. Seit vergangenem Freitag befindet sich der 70-Jährige mit Ehefrau Camilla (71) aber wieder in London. Und wie das Magazin Hello! berichtete, soll Charles am Donnerstag seinen Enkel dann das erste Mal getroffen haben! Wie genau der Besuch ausgesehen hat, ist jedoch noch nicht bekannt. Genügend Neugeborenen-Geschenke hätte der Prinz von Wales allemal gehabt: Denn auf seinem Trip durch das Bundesland bekamen er und seine Liebste unter anderem einen riesigen Stoff-Teddy für den Mini-Royal geschenkt.

Ob es von dem Moment wohl bald erste Bilder auf dem Instagram-Account von Meghan und Harry geben wird? Immerhin teilt die Sussex-Familie mit Vorliebe zuckersüße Aufnahmen von ihrem kleinen Schatz – so konnten sich die Fans unter anderem über einen Schnappschuss von Archie mit der Queen freuen.

Getty Images Prinz Charles, im Mai 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Sohn Archie Harrison

Instagram / theroyalfamily / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

