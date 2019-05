Wird das diesjährige Germany's next Topmodel-Finale etwa das heißeste aller Zeiten? Nach dem freiwilligen Verzicht von Vanessa kämpfen am kommenden Donnerstag nur noch Simone, Sayana und Cäcilia um den begehrten Titel. Im Teaser für das Final-Spektakel wurde gezeigt, dass kein Geringerer als Schauspieler Channing Tatum (39) als Show-Act mit von der Partie sein wird! Und das dürfte vor allem bei Simi für Begeisterung sorgen!

Laut einer Pressemitteilung von ProSieben soll der Schauspiel-Schnuckel Channing mit seinen Magic Mike-Tänzern das Publikum zum Schwitzen bringen. Diese Nachricht dürfte bei Simone für Jubelschreie gesorgt haben. So gestand die Finalistin im red-Interview, dass der ehemalige Stripper in ihren Augen der heißeste männliche Schauspieler überhaupt sei. "Ich würde gerne unbedingt Channing Tatum kennenlernen. Er kann tanzen, er ist sportlich und das mag ich an Männern", verriet das Nachwuchsmodel lachend.

Ihren beiden Kontrahentinnen fiel die Antwort auf die Frage nach ihrem liebsten Schauspiel-Hottie hingegen schwerer. Sayana nannte schließlich ihren Freund und Cäcilia entschied sich kurzerhand für einen Popstar. "Justin Bieber! Der ist schon ganz schön geil", gab die brünette Finalistin grinsend zu.

