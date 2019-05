Von Duchess Difficult bis hin zu Monster Markle – Herzogin Meghan (37) wurden seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (34) schon einige unschmeichelhafte Spitznamen verliehen. Der Grund: Aus Insiderkreisen heißt es immer wieder, die ehemalige Schauspielerin habe echte Starallüren und vergreife sich gegenüber den Angestellten auch gerne mal im Ton. Doch was ist an den Gerüchten dran? Ihre besten Freunde weisen die Vorwürfe jetzt entschieden zurück!

Schon im Trailer zu dem CBS-Special "Meghan and Harry: Plus One" wird ihr enger Freund und Make-up-Artist Daniel Martin extrem emotional, als er mit den bösen Behauptungen gegen die Herzogin konfrontiert wird. "Ich weiß, dass sie diese negative Presse nicht verdient hat", erklärt er unter Tränen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters weiter berichtet, empfinde Daniel die Geschichten über die angeblichen Fehltritte der frischgebackenen Mutter als überaus frustrierend – vor allem, weil sie nicht wahr seien. "In all den Jahren, die ich sie jetzt kenne, in all den Jahren, in denen ich mit ihr gearbeitet habe, hat sie sich nie verhalten wie eine Diva. Niemals", wird der New Yorker zitiert.

Auch Meghans langjährige Freundin und Schauspielkollegin Janina Gavankar (38) kommt in der Dokumentation zu Wort und findet offenbar deutliche Worte für die Kritiker der Ex-Suits-Darstellerin. Laut der Presse-Agentur betone sie allerdings auch, dass Meghan die Schlagzeilen über sich selbst gar nicht erst lese – egal, ob positiv oder negativ. "Sie weiß, dass die Maßstäbe, die man sich für sein Leben setzt, nicht von den Überschriften, die ein anderer geschrieben hat, bestimmt werden", so Janina.

WENN Daniel Martin, Make-up-Artist von Herzogin Meghan

Getty Images Janina Gavankar, Schauspielerin

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Herzogin Meghan von Sussex, März 2019

