Trotz knallhartem Business hat sie immer Zeit für ihr Baby-Girl: Kylie Jenner (21) ist nicht nur erfolgreiche Geschäftsfrau, sondern auch seit über einem Jahr Mutter einer Tochter. Trotz zahlreicher beruflicher Verpflichtungen – ihren Spross Stormi (1) vernachlässigt die Make-up-Queen dabei keine Sekunde lang: Erst kürzlich konnten Kylies Fans hautnah miterleben, wie die 21-Jährige ihr Muttersein und ihren Job unter einen Hut bekommt – und das auf eine besonders niedliche Art und Weise!

In einer Instagram-Story promotete die 21-Jährige vor wenigen Tagen neue Produkte aus ihre Gesichtspflege-Kollektion. Doch bei all dem fachspezifischen Geplaudere fiel vielen Fans sofort ein zuckersüßes Detail auf: In den Clips tauchte plötzlich Klein-Stormi auf. Mit Schnuller im Mund lief die Einjährige einfach so an ihrer Mami vorbei – im nächsten Video platzierte sich Stormi direkt auf dem Schoß ihrer Mutter und genoss deren Aufmerksamkeit.

Dass das Mutter-Tochter-Gespann ein eingespieltes Duo ist, bewiesen die beiden erst vor einigen Tagen. In zwei durchgestylten und aufeinander abgestimmten Outfits verbrachten Kylie und Klein-Stormi zusammen ein Dinner in New York City – dabei waren sie der Hingucker der Fotografen.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster in einem Instagram-Clip von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Neil Warner/MEGA Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

