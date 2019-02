Wie schnell die Zeit doch vergeht! Im Januar 2018 rätselten Kylie Jenners (21) Fans nach verdächtig kugeligen Paparazzi-Bildern noch, ob die Influencerin ein Kind von Freund Travis Scott (26) erwartet. Einen Monat später bestätigte die Netz-Ikone die Gerüchte – und präsentierte prompt ihre kleine Tochter Stormi Webster (1)! Kylies Sonnenschein ist mittlerweile auch in süßen Bildern auf den Social-Media-Accounts von Mama vertreten und verzaubert mit ihrem Anblick die Fans. Und über eine soziale Plattform gratuliert die Neu-Mutti heute auch ihrem Spatz zum Ehrentag!

In ihrer Instagram-Story schreibt sie liebevolle Zeilen: "Alles Liebe zum Geburtstag an meine süße Baby-Storm." Mit einem neuen Schnappschuss der Kleinen beschenkte die 21-Jährige ihre Follower zwar nicht – die können sich aber auf dem Profil der Beauty an Stormi sattsehen. Und da ist deutlich zu erkennen, wie groß der Knirps mittlerweile schon ist. Die Einjährige stapft bereits auf ihren Füßchen durch die Gegend, sie versucht sich an ihren ersten Worten und auf ihrem Kopf tummeln sich zahlreiche knuffige Locken.

Ob sich die kleine Maus auch auf tolle Geschenke freuen darf? Immerhin ist sie Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans und hat schon zu weniger wichtigen Events teure Dinge bekommen. Unter anderem sprangen für den Lockenkopf schon eine Designer-Handtasche und ein Luxus-Mini-Auto heraus!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Tochter Stormi Webster

Facebook / KylieJenner Stormi Webster und ihre Mama Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Foto von Travis Scott und Stormi Webster auf Kylie Jenners Instagram-Kanal 2018

Kylie Jenner / Facebook Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Snapchat / kylizzlemynizzl Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrem Baby Stormi



