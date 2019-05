Das hat gesessen! Gestern Abend bei Grill den Henssler forderte neben Álvaro Soler (28) und Eko Fresh (35) erstmals auch Verona Pooth (51) den TV-Koch Steffen Henssler (46) zum Brutzel-Duell auf – und das nicht etwa alleine: Ihr Sohn Diego (15) stellte sich mit der Mama hinter den Herd! Statt die Werbeikone allerdings ausschließlich in der Küchenschlacht zu unterstützen, haute der Teenager einen Spruch nach dem anderen raus und teilte ganz schön gegen die bolivianische Beauty aus. Was Verona davon hielt, verriet sie im Promiflash.

Während die Show am Sonntagabend über die Bildschirme flimmerte, stolzierte die 51-Jährige im schicken schwarzen Kleid über den roten Teppich des Felix Burda Awards 2019 in Berlin. "Oha, ich sehe es noch wahrlich vor mir", lachte sie nur, als Promiflash auf den Mutter-Sohn-Auftritt in der Sendung zu sprechen kam. Dem Schüler nehme sie seine kleinen Seitenhiebe allerdings keinesfalls übel. "Den Humor in der Pooth-Familie muss man kennen! Beim Rocco würde auch nichts Besseres bei herumkommen", so Verona weiter.

Auch die Fans feiern den 15-Jährigen für seine coole Art und seine frechen Aussagen. Nachdem er behauptet hatte, dass seine Mutter ihm stets peinlich sei und zu Hause nie gekocht, sondern bestellt werde, reagierten die Zuschauer auf Twitter mit Aussagen wie: "Herrlich, wenn der Sohn vor der Kamera die Wahrheit ausspricht!"

P.Hoffmann/WENN.com Verona Pooth beim Felix Burda Award 2019

Anzeige

TVNOW/Frank W. Hempel Eko Fresh, Verona Pooth, Diego Pooth und Annie Hoffmann bei "Grill den Henssler"

Anzeige

Vox, "Grill den Henssler" Verona Pooth bei "Grill den Henssler"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de