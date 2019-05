Als Söhnchen Gene Anfang Mai das Licht der Welt erblickte, freuten sich Tausende mit Amy Schumer (37). Die 37-Jährige hatte auf Instagram regelmäßig und schonungslos über ihre Schwangerschaft berichtet – und die war für die Schauspielerin alles andere als leicht. Amy litt immer wieder unter Übelkeit und ihr ging es schlecht. Doch diese Zeiten sind nun vorbei! Stattdessen genießt sie nun ihr Familienglück in vollen Zügen – wie neue Bilder beweisen!

Neue Paparazzi-Aufnahmen zeigen Amy gemeinsam mit ihrem Mann Chris Fischer und ihrem gemeinsamen Söhnchen Gene während eines Spaziergangs in New York. Auf einigen Bildern trägt die frischgebackene Mama voller Stolz ihren kleinen Spross in einer flauschigen Decke auf dem Arm, während Papa Chris den Kinderwagen schiebt. Die 37-Jährige und Liebster tragen während des Ausflugs lässige Kleidung und wirken auf den Schnappschüssen sichtlich entspannt und zufrieden.

Dass Amy ihren Sinn für Humor nicht verloren hat, hat sie bereits während ihrer Schwangerschaft beweisen. Sie gab ihrem Kleinen den Spitznamen "Royal Baby" – als Anlehnung an die Geburt von Archie, dem Spross von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34), der ungefähr zur gleichen Zeit wie Gene geboren wurde.

Splash News Amy Schumer und Chris Fischer in New York

Splash News Amy Schumer im Mai 2019

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Ehemann Chris und ihr Baby, Mai 2019

