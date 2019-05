Sie fühlt sich einfach pudelwohl! Erst vor rund zwei Wochen ist Amy Schumer (37) zum ersten Mal Mutter geworden. Schon vor der Geburt nahm die Komikerin kein Blatt vor den Mund, wenn es um die Tücken ihrer Schwangerschaft ging. Die scheinen rund zwei Wochen nach der Entbindung von Söhnchen Gene aber offenbar wieder vergessen zu sein. Bei einem Spaziergang mit ihrer kleinen Familie tänzelte Amy jetzt vor Glück und bewies: Sie steht zu ihrem After-Baby-Body!

Paparazzi entdeckten den TV-Star und seinen Mann Chris Fischer am Samstag bei einem entspannten Spaziergang durch New York. Die Aufnahmen zeigen, wie die stolze Mama ihren Kinderwagen seelenruhig durch den Park schiebt. Als sie jedoch die Fotografen entdeckt, lässt sich die 37-Jährige zu einem kleinen Freudentanz hinreißen: In einem luftigen Kleid, das mit seinem abgesetzten weißen Top und dem fließenden Stoff die Kurven der Schauspielerin umspielt, strahlt die frischgebackene Mutter nur so vor Stolz und Glück. Der Rock des Kleides legt sich beim Laufen an ihre noch runde Körpermitte – das scheint Amy aber kein bisschen zu stören.

Mit ihren ehrlichen Schnappschüssen aus ihrem Alltag hatte Amy in den vergangenen Wochen immer wieder für Jubelstürme im Netz gesorgt. Erst vor wenigen Tagen hatte sie auf Instagram ein Foto geteilt, das sie anscheinend kurz nach der Geburt zeigt – und das mit zerzausten Haaren und düsterem Blick.

Felipe Ramales / SplashNews.com Amy Schumer und Chris Fischer in New York

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Amy Schumer, Schauspielerin

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Amy Schumer und Chris Fischer

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder? Total cool! Etwas übertrieben... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de