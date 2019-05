Was für ein Foto! Rund 15 Jahre nach dem Ende der US-Sitcom Friends macht Courteney Cox (54) ihren Fans ein ganz besonderes Geschenk. Sie postet ein Foto im Netz, das vor einem Vierteljahrhundert entstanden ist. Es zeigt Courteney zusammen mit den heutigen "Friends"-Stars Matt le Blanc, Matthew Perry (49), David Swimmer, Lisa Kudrow (55) und Jennifer Aniston (50) – das allerdings zu einer Zeit, in der noch niemand etwas vom späteren Mega-Erfolg ahnen konnte.

"Das Bild, als wir sechs nach Las Vegas gingen und niemand wusste, dass wir F.R.I.E.N.D.S. sind", schreibt Courtney zu der historischen Aufnahme auf Instagram. Die sechs Protagonisten, die durch die Sitcom zu gefeierten Stars wurden, sitzen in bester Stimmung an Bord eines Flugzeugs und lachen in die Kamera. Von ihren Followern erntet Courteney binnen Stunden mehr als eine Million Likes und viele euphorische Kommentare. "Das ist einfach zu gut", schreibt ein Fan. Andere wiederum nutzen die Chance für einen späten Dank an Regisseur James Burrows, der bei der ersten "Friends"-Episode Regie geführt hatte.

"Friends" wurde insgesamt über zehn Jahre produziert. In zehn Staffeln entstanden somit 236 Folgen. Die Serie erhielt im Laufe der Jahre mehr als 50 Auszeichnungen, darunter auch mehrere Emmy Awards. Jennifer Aniston wurde für ihre Rolle als Rachel Green mit einem Golden Globe und zahlreichen People's Choice Awards als beste Hauptdarsteller geehrt.

