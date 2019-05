In der dritten Folge von Sing meinen Song war mal wieder alles dabei: Am Dienstagabend standen die Songs von Jeanette Biedermann (39) im Mittelpunkt. Die Stars rund um Michael Patrick Kelly (41), Johannes Oerding (37) und Co. lieferten sowohl gefühlvolle Versionen als auch super-rockige Interpretationen ab. Doch welche Performance kürte Jeanette zum Song des Abends? Die Nase vorn hatte dieses Mal Álvaro Soler (28)!

Mit dem Song "Eins mit dir" von Ewig legte der Sänger eine außergewöhnliche Interpretation in Südafrika hin und bekam von Jeanette die heiß begehrte Flöte. Von dieser Ehrung war der 28-Jährige mehr als begeistert. "Ich dachte nur 'Wow, sie hat es berührt'", resümierte Álvaro seinen Auftritt. Noch im Vorfeld hatte der "La Cintura"-Interpret ein wenig Bammel davor, diesen Song auf seine eigene Art und Weise darzubieten: "Ich bin voll emotional mit diesem Song."

In dieser Episode waren die Fans vor allem von der Vielfalt der Interpretationen begeistert. "Ich bin echt beeindruckt, was man aus den Jeanette Biedermann Songs raus holen kann" oder "Was für ein emotionaler Abend. Zauber der Musik, Magie der Worte", schrieben begeisterte Fans auf Twitter.

Sascha Steinbach/Getty Images Álvaro Soler bei "It takes 2"

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Álvaro Soler beim Semmel Media Day in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen

TVNOW / Markus Hertrich Gastgeber Michael Patrick Kelly und die diesjährigen "Sing meinen Song"-Kandidaten

