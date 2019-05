Offene Worte von Sophie Turner (23)! Am 1. Mai hatte die Schauspielerin ihrem Liebsten Joe Jonas (29) bei einer Speed-Hochzeit in Las Vegas das Jawort gegeben. Doch so schön das Leben der Game of Thrones-Darstellerin derzeit erscheint – es war nicht immer so. Wegen eines falschen Körperbildes litt sie an einer Essstörung, die dazu führte, dass sie ein Jahr lang keine Periode bekam.

Im Interview mit der The Sunday Times berichtete Sophie, wie es dazu gekommen war. Bereits im Alter von 13 Jahren wurde die Britin für die Erfolgsserie "Game of Thrones" gecastet. Das Aufwachsen in der Öffentlichkeit – vor allem durch ihre GoT-Rolle als Sansa Stark – habe dazu geführt, dass sie von der falschen Wahrnehmung ihres Körpers geradezu besessen gewesen sei. Ihre zwanghafte Essstörung und das ungesunde Zählen von Kalorien seien schließlich darin geendet, dass ihre "Periode für ein Jahr aussetzte".

Die heute 23-jährige Hollywood-Schönheit habe daraufhin mit einer Therapie angefangen und sagt heute, dass die Beziehung mit Musiker Joe sie 2016 vor dem Schlimmsten bewahrt habe. Der Sänger habe sie damals ermutigt, sich selbst zu lieben: "Ich denke, er hat auf gewisse Weise mein Leben gerettet."

Supplied by WENN.com Sophie Turner als Sansa Stark in der sechsten "Game of Thrones"-Staffel

Getty Images Sophie Turner in Paris

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2019

