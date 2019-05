Tritt Germany's next Topmodel-Finalistin Sayana etwa bald vor den Traualtar? Ihr Verlobter Prash scheint jedenfalls Feuer und Flamme für sie zu sein. Während des Halbfinales in Los Angeles hatte die Beauty Besuch von ihrem Liebsten – und der präsentierte dabei nicht nur vor Model-Mama Heidi Klum (45) seine Muskeln, sondern machte seiner Freundin auch einen Heiratsantrag. Doch das ist so gar nichts Neues mehr für Sayana – sie bekommt jeden Tag Anträge von ihrem Schatz!

Gegenüber ProSieben berichtete die Laufsteg-Schönheit grinsend, wie das romantische Wiedersehen mit ihrem Prash in Kalifornien ablief: "Er wollte mich direkt heiraten. Das sagt der irgendwie jeden Tag. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich bekomme jeden Tag indirekt irgendwelche Anträge." Und wie sehen die Hochzeitsambitionen der gebürtigen Inderin aus? "Ich würde ihn auf jeden Fall auch heiraten. Aber das geht halt nicht so einfach. Da spielen auch andere Faktoren eine Rolle", erläuterte die Topmodel-Anwärterin.

Denn ihr sei es wichtig, dass auch ihre Familie mit einer Hochzeit einverstanden ist. Außerdem spiele auch ihre Zukunft als Model bei eventuellen Hochzeitsplänen eine Rolle. "Ich habe da wirklich noch gar keine Struktur, wie mein Leben aussehen wird, wenn ich wieder in Deutschland bin und deswegen habe ich zu ihm gesagt: 'Lass uns das ein bisschen langsamer angehen'", machte Sayana klar.

Instagram / p7ash_official GNTM-Kandidatin Sayana mit ihrem Freund Prash

Anzeige

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Sayana am GNTM-Set

Anzeige

Instagram / sayana.gntm.2019 Sayana

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sayana täglich Anträge von ihrem Liebsten bekommt? Ich würde an ihrer Stelle eindeutig durchdrehen! Das ist total süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de