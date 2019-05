Das gab es bei Germany's next Topmodel noch nie! Eigentlich hatte es Vanessa neben Sayana, Simone und Cäcilia ins Finale geschafft und sollte am großen Showdown in Düsseldorf teilnehmen. Doch nach dem Halbfinale gab die 21-Jährige in einem kurzen Clip überraschend ihr freiwilliges Aus bekannt. Sie habe sich erst Anfang Mai dazu entschlossen, auszusteigen, wolle aber vorerst keine Gründe nennen. Promiflash hat die Finalistinnen Sayana und Cäcilia gefragt, was sie über diesen krassen Schritt denken!

Die beiden Nachwuchs-Models wären beim Finale gerne Seite an Seite mit Vanessa auf der Bühne gestanden: "Letztendlich sind wir wie eine Familie geworden. Wir waren so lange zusammen und auch Vanessa war eine unserer starken Persönlichkeiten, die uns auch positiv weitergeholfen haben", offenbart Sayana im Gespräch mit Promiflash. Sie glaube allerdings, dass Vanessa aus gutem Grund nicht beim Finale antreten will. Cäcilia wiederum finde es zwar schade, dass der fünftplatzierten Alicija so vielleicht eine Chance verwehrt wurde, doch: "Das ändert ja nichts an Heidis (45) Entscheidung und dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass sie dann als Erstes rausgeflogen wäre", verrät die Freiburgerin.

Fest steht: Trotz Vanessas Rücktritt wird Alicija nicht am Finale teilnehmen. "Es gehört bei GNTM nicht zu den Regeln des Wettbewerbs, bereits ausgeschiedene Mädchen wieder zurückzuholen", erklärte GNTM-Sprecherin Tina Land gegenüber Promiflash am vergangenen Freitag.

