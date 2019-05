Die Finalistinnen von Germany's next Topmodel genießen nach den Proben puren Luxus? Von wegen! Vor einigen Tagen sind Sayana, Simone und Cäcilia nach Düsseldorf gereist, um sich auf die große Liveshow vorzubereiten, die dort am kommenden Donnerstag über die Bühne gehen wird. Da keines der Mädels ursprünglich aus der Metropole kommt, hat der Sender alle drei in einem Hotel untergebracht. Wellness und Co. ist da allerdings nicht angesagt – Heidi Klums (45) Top 3 nächtigen in einem praktischen Zwei-Sterne-Etablissement.

Wie RP Online in Erfahrung gebracht haben will, verbringt das Trio seine Zeit zwischen den Übungsphasen für das Finale in einem Bed & Breakfast nahe des ISS Domes. Die Erklärung für die Wahl der Unterbringung liegt auf der Hand: Der kurze Fahrtweg und die damit verbundene Zeitersparnis seien ausschlaggebend gewesen, wie ProSieben dem Portal zufolge erklärte. Die Kandidatinnen der vergangenen Staffel wären außerdem in derselben Pension untergebracht gewesen.

Wie Promiflash weiß, halten sich die verbliebenen Models ohnehin nur selten im Hotel auf. Wegen der anstrengenden und vor allem langwierigen Proben bleibt einfach kaum Zeit für Verschnaufpausen oder gar Entspannung im Hotel.

Instagram / _r.say_ Sayana, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / simone.gntm.2019 Model Simone Hartseil

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

