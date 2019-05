Jetzt wird's langsam richtig ernst! Seit Monaten fiebern die Fans von Germany's next Topmodel dem kommenden Donnerstag entgegen. Denn da entscheidet sich wieder, wer von Heidi Klum (45) zum schönsten Mädchen Deutschlands gekürt wird. Nur noch drei der unzähligen Bewerberinnen sind übrig – und die bereiten sich schon kräftig für ihren ganz großen Auftritt vor: Heidi Klum teilte ihren Followern nun mit, dass die Probetage fürs Finale offiziell begonnen haben!

Auf Instagram teilte die Modelmama nun einen lustigen Boomerang. In sportlichen Outfits und gut gelaunt springen Simone Hartseil, Cäcilia, Heidi selbst und Sayana über den Catwalk. Im Hintergrund: die fertige, typische Final-Kulisse der beliebten Castingshow! Dazu schrieb die Verlobte von Tom Kaulitz (29) erklärend: "Der erste Probetag hat begonnen! #gntm2019"

Damit dürfte klar sein: Die Mädels treffen also keinesfalls unvorbereitet auf die Mega-Promis, die für das Event auf der Gästeliste stehen. In diesem Jahr ließ sich die Produktion nämlich so gar nicht lumpen – und lud kurzerhand Superstars wie Tyra Banks (45), Channing Tatum (39) – samt seiner "Magic Mike"-Tänzer, Tokio Hotel, Ellie Goulding (32) und die Jonas Brothers für einen Auftritt beim TV-Highlight ein.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und die GNTM-Finalistinnen Simone, Cäcilia und Sayana

Instagram / _r.say_ "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sayana

Instagram / caecilia.gntm.2019 "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Cäcilia

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Finalistin Simone



