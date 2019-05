Aus einem Abenteuer wurde die große Liebe! Bereits seit drei Jahren steht Carolina Noeding für Köln 50667 vor der Kamera. Während die Schauspielerin in dem Scripted-Reality-Format ihren Traummann noch nicht gefunden hat, sieht das abseits des Drehplans ganz anders aus. Bereits seit fünf Jahren ist die Ex-Miss Germany mit dem Entertainer Lorenz Büffel glücklich. Dabei dachte sie beim Kennenlernen noch nicht an ihr Happy End: Ihre Liebesgeschichte begann mit einem One-Night-Stand!

Im RTL-Interview offenbarte die Blondine, die wie ihr Schatz auf Mallorca durchstarten will, dass sie den Sänger im Megapark auf der Sonneninsel kennenlernte. Nach einer gemeinsamen Nacht sah sie in Lorenz aber offenbar kein Mr.-Right-Potenzial – ganz im Gegensatz zu ihm. “Aber dann war er total verliebt und dann dachte ich, er wäre verrückt und dann habe ich ein paar Monate Abstand gehalten, weil für mich war es halt nur ein One-Night-Stand”, erinnerte sich Caro. Auch als sie ihn wiedergetroffen hatte, schien die 27-Jährige noch nicht ganz überzeugt gewesen zu sein. Erst beim Telefonieren und näheren Kennenlernen habe sie sich dann in ihn verliebt: “Er hat es geschafft.”

Während es für Caro im echten Leben perfekt läuft, dürften zumindest die “Köln 50667”-Dreharbeiten gerade eine echte Herausforderung für sie sein. Ihre Serienfigur Jule musste nicht nur einen schweren Unfall und die Trennung von ihrer großen Liebe verkraften – aktuell muss sie sich auch vor einem Stalker fürchten.

Instagram / carolinanoeding Lorenz Büffel und Carolina Noeding

Instagram / carolinanoeding Lorenz Büffel und Carolina Noeding im Januar 2018

RTL II / Köln 50667 Kevin, Elli, Jule und Alex von "Köln 50667"

