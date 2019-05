Schlägt Dieter Bohlen (65) in seinen Songs etwa immer die gleichen Töne an? Bekannt wurde er mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" und "You're My Heart, You're My Soul", stand mittlerweile aber seit Jahren nicht mehr als Sänger auf der Bühne. Nun wird es für den Poptitanen schon bald ernst: Die Fans des DSDS-Juroren dürfen sich auf die volle Dieter-Bandbreite freuen – und das sogar live. Ab dem 31. August geht das ehemalige Modern Talking-Mitglied auf Deutschlandtour. Doch immer wieder wird kritisiert, dass seine Stücke alle ähnlich klingen würden – etwas, das Dieter so nicht auf sich sitzen lassen will.

Schenkt man Stefan Raab (52) Glauben, dann hätten Dieters Stücke alle die gleichen Grundbausteine, wie Dieter sich bei der Bild beschwerte. Der Moderator soll nämlich schon vor Jahren das Gerücht in die Welt gesetzt haben, dass der 65-Jährige seine Lieder mit nur drei Akkorden komponiere. Laut dem Musiker sei das aber schlicht an den Haaren herbeigezogen: "Das ist Quatsch! Ich habe noch nie ein Lied mit nur drei Harmonien geschrieben", stellte er klar.

Aber so richtig zu jucken scheint das Dieter nicht: "Ich bin damals angetreten, um Erfolg zu haben. Nicht, um von den Kritikern geliebt zu werden." Auch, dass er nicht mehr im Radio gespielt wird, interessiere ihn nicht weiter, wie er erklärte: "Damit kann ich angesichts von 22 Nummer-eins-Hits prima leben."

Getty Images Dieter Bohlen beim Finale von DSDS 2019

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen in Köln

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar", 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de