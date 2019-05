Passend zur XXL-Folge gab es direkt mal einen XXL-Deal! Bei Bares für Rares verdiente sich schon der eine oder andere Trödel-Verkäufer überraschend mit seinem Ramsch ein goldenes Näschen. In der Sonder-Ausgabe am Mittwoch räumte nun aber ein Vater-Tochter-Duo so viel für sein gefundenes Schätzchen ab, wie es zuvor in der Show mit Horst Lichter (57) nur selten der Fall war. Für einen antiken Ring kassierten die zwei sage und schreibe 11.000 Euro – und damit 10.000 mehr, als ursprünglich gedacht!

Dass der Klunker nicht zu der billigen Sorte gehört – damit hatten Fjonna und Dominik Ramin schon gerechnet. Eintausend Euro erhofften sie sich anfangs vom Erbstück von Dominiks Mutter. Doch schnell wurde klar: Der Ring mit einem Smaragd ist deutlich mehr wert. Schon die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel schätze ihn vorab auf gute 3.500 bis 4.000 Euro. Als der Schmuck dann bei den interessierten Händlern vorgestellt wurde, blieb den Eckernfördern doch mal glatt die Spucke weg! 11.000 Euro legte Trödel-Expertin Elke Velten-Tönnies letztendlich auf den Tisch und schwärmte: "Das ist auch so ein wunderschöner Ring, so einen habe ich noch nie gehandelt."

Auch die Twitter-User waren von dem unerwarteten Mega-Deal ganz schön überrascht! "Elftausend Euro! Und die hatten nur mit 1.000 Euro gerechnet. Wie geil!", freute sich ein Nutzer. Ein anderer sah das Geschäft eher kritischer: "Die Experten scheinen ja nicht viel Ahnung zu haben, wenn die den Ring so überbezahlen."

