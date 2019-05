Sie wollen noch einmal vor den Altar treten! Claudia (53) und Ex-Profi-Kicker Stefan Effenberg (50) sind bereits seit 15 Jahren miteinander verheiratet. Während ihrer Ehe trennten sich die beiden mehrmals, seit mittlerweile fünf Jahren sind sie aber wieder glücklich miteinander – und wollen nun sogar ein zweites Mal heiraten. Doch wie kam es zu diesem Entschluss? Im Interview mit Promiflash hat Claudia nun verraten, wie die aktuellen Hochzeitspläne entstanden sind!

So saß Claudia vor ein paar Wochen mit einer Freundin und ihrem Mann zusammen – und plötzlich habe Stefan davon gesprochen, seine Frau noch einmal heiraten zu wollen. "Ich saß so mittendrin, hörte mir dieses Gespräch an und dachte mir nur: Wie niedlich", verriet die Designerin gegenüber Promiflash. Zunächst sei das Ganze eine Art Spaß gewesen, doch nun seien sie fest entschlossen, sich ein zweites Mal das Jawort zu geben. "Jetzt meinen wir es aber voll ernst!", so die 53-Jährige.

Konkrete Hochzeitspläne scheint es aktuell noch nicht zu geben, dafür hat Claudia aber schon ein paar Ideen für das besondere Event. "Es wird eher etwas Witziges oder was ganz Kitschiges – vielleicht in Las Vegas mit Elvis", spekulierte die Blondine. Ein Hochzeitskleid werde sie aller Voraussicht aber nach nicht tragen.

ActionPress Stefan und Claudia Effenberg in einer TV-Show

ActionPress Stefan und Claudia Effenberg im Mai 2017

WENN Claudia Effenberg auf dem "Mon Cheri Barbara Tag"

