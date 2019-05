Heidi Klum (45) spricht Klartext über ihre bevorstehende Hochzeit! In den vergangenen Wochen wurde immer wieder über Details zur anstehenden Trauung von Heidi und ihrem Partner Tom Kaulitz (29) spekuliert: Mal hieß es, das Paar werde in Malibu heiraten, mal in der Heimatstadt der Modelmama, Bergisch Gladbach, dann war von der italienischen Insel Capri die Rede. Beim Pressetermin zum großen Germany's next Topmodel-Finale schloss die 45-Jährige jetzt zumindest eine der drei möglichen Locations aus: Sie und Tom werden sich definitiv nicht auf Capri das Jawort geben!

Bei der Pressekonferenz im ISS Dome in Düsseldorf, wo der große GNTM-Showdown am morgigen Donnerstag stattfinden wird, kam Heidi ins Plaudern – und Promiflash war vor Ort dabei. Aber nicht nur die drei Finalistinnen Simone, Sayana und Cäcilia waren in der Runde ein Gesprächsthema. Auch die mögliche Hochzeitslocation kam währenddessen zur Sprache. Gefragt, ob ihr Düsseldorf oder Capri besser zum Heiraten gefalle, antwortete Heidi fröhlich: "Düsseldorf ist geil." Dass Capri ernsthaft als Hochzeitslocation in Erwägung gezogen wurde – davon wollte die 45-Jährige nichts wissen. "Also ich wusste noch nie, dass es zugesagt war."

Mehr Details zu ihrem großen Tag ließ sich Heidi nicht entlocken. Möglicherweise könnte es beim GNTM- Finale jedoch zu einem romantischen Moment kommen. So machte das Supermodel während der Pressekonferenz Andeutungen, dass es während der Live-Sendung eine Heirat geben könnte.

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei einem Event in Hongkong

