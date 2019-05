Seit Monaten reißen die Spekulationen um die Hochzeit von Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) nicht ab. An Weihnachten 2018 war der Musiker vor dem Topmodel auf die Knie gegangen und hatte auf die Antrags-Frage natürlich ein klares "Ja" als Antwort erhalten. Was seitdem alle Fans wissen wollen: Wo, wie und wann heiraten die beiden denn jetzt wirklich? Auf zwei dieser Fragen soll es Berichten zufolge jetzt Antworten geben!

Wie Bunte erfahren haben will, stehe die Traum-Trauung am ersten Wochenende im August im Terminkalender des Paares. Auch den Ort für die ganz besonderen Feierlichkeiten weiß das Magazin angeblich schon: ein Schiff vor der Küste der italienischen Insel Capri. Tatsächlich hatten Heidi und Tom dort schon im vergangenen Jahr einen romantischen Urlaub verbracht. Was an diesen Spekulationen dran ist, ist noch nicht bekannt.

Allerdings scheinen sich die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist schon mitten in den Planungen für den großen Tag zu befinden. Tom sah man in der Instagram-Story seines Bruders erst kürzlich Stoffe für den Bräutigam-Anzug auswählen. Und auch Heidi postete sich schon bei der Kleider-Auswahl in Italien. Weiteren Gerüchten zufolge sollen die zwei vor der großen Hochzeit allerdings schon standesamtlich heiraten – das sogar schon im Mai.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Februar 2019 in West Hollywood

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party

