Eigentlich ist Heidi Klum (45) dafür bekannt, ihr Liebesleben eher aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – besonders bei Hochzeiten setzt sie auf Diskretion. Bereits die Vorbereitungen zu ihren ersten beiden Trauungen waren bis zuletzt top secret gewesen und auch diesmal hüllt sich das Model in Schweigen. Weder der Termin noch die Location sind offiziell bestätigt, dennoch kommen mittlerweile immer mehr Details ans Licht. Nicht nur das Hochzeitsdatum soll bekannt sein – die Turteltauben werden sich sogar angeblich zweimal das Jawort geben!

Wie Gala aus dem Umfeld der Germany's next Topmodel-Jurorin erfahren haben will, finden die ersten Feierlichkeiten in Deutschland statt – schon in wenigen Wochen! Am 23. Mai werden Heidi und Tom Kaulitz (29) wegen des großen GNTM-Finales in Düsseldorf sein, in der Nähe von Heidis Geburtsort Bergisch Gladbach. "Zu dieser Zeit werden die beiden das erste Mal heiraten. Ganz klassisch, ganz deutsch. Standesamtlich in Heidis Heimat. Und nur der engste Familienkreis wird dabei sein", meint ein Insider. Der zukünftige Bräutigam sei kürzlich dabei beobachtet worden, wie er sich mit seiner Schwiegermama in spe im Schloss Bensberg getroffen habe – eine gefragte Location für Hochzeiten...

Bei einer einzigen Feier soll es wohl nicht bleiben. Wie die Quelle erzählt, sei auch eine Zeremonie in Italien geplant: im Juli auf Capri oder Sardinien – laut Hello mit prominenten Gästen wie Naomi Campbell (48), Alessandra Ambrosio (38), Adriana Lima (37) und vielen weiteren.

Getty Images Heidi Klum im März 2019 in Kalifornien

Action Press / ZUMA Wire / Zuma Press Tom Kaulitz und Heidi Klum im Januar 2019

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der After-Show-Party der Golden Globes 2019

