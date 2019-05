Noch immer ist die Trauer in der Sportwelt groß. Am Montagabend verstarb Niki Lauda – die Motorsportlegende wurde nur 70 Jahre alt. Mercedes-Chef Toto Wolff und der amtierende Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (34) sind vom Tod des Österreichers besonders getroffen. Niki war nicht nur Aufsichtsratsvorsitzender bei Mercedes – er war auch eng mit den beiden befreundet. Als sie die Nachricht seines Todes erreichte, spendeten sich seine beiden engen Wegbegleiter Trost – und das mitten in der Nacht!

Wie Bild berichtet, hätten der Motorsportboss und der für sein Team antretende Fahrer noch in der Todesnacht miteinander telefoniert – und zwar über eine Stunde lang. Vor allem der Sportfunktionär schien vom Ableben seines Freundes sehr bestürzt gewesen zu sein – er habe sogar die Einladung in eine TV-Sondersendung zum Leben der Formel-1-Ikone abgelehnt. Stattdessen habe Toto um Nachsicht in der Stunde der Trauer gebeten.

Doch auch Mercedes-Fahrer Lewis zeigte sich tief getroffen – und machte auf Instagram unmissverständlich klar, wie sehr ihm Niki am Herzen lag: "Ich werde immer für deine Familie da sein, sollte sie mich jemals brauchen", schrieb der fünffache Weltmeister im Netz. Auch seinen persönlichen Gefühlen verlieh der Brite Ausdruck – und nahm mit rührenden Worten Abschied: "Ich liebe dich. Immer dein Freund, Lewis."

ActionPress Niki Lauda im Jahr 1984

ActionPress Niki Lauda und Lewis Hamilton beim Grand Prix von Monaco, 2018

ActionPress Niki Lauda, Rennsport-Legende



