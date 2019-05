Seit fast 15 Jahren ist sie Gast auf den Filmfestspielen von Cannes: Nun trat Eva Longorias (44) elf Monate alter Sohn Santiago in ihre Fußstapfen! Am Montagabend gab der Spross der Schauspielerin bei der Global Gift Initiative im Palais des Festivals et des Congrès sein Debüt in der französischen Metropole. Auf dem Arm seines Vaters José Antonio Bastón (51) und an der Seite seiner berühmten Mutter ließ sich der Kleine die Treppe hinauftragen!

Die Neu-Mama strahlte auf dem Event nur so vor Mutterglück – das unterstrich auch ihr Outfit: Während ihre Männer in Anzug und Fliege erschienen, bezauberte Eva in einem bodenlangen Kleid in funkelndem Nachtblau. Die Robe setzte den hart erarbeiteten After-Baby-Body der ehemaligen Desperate Housewives-Darstellerin perfekt in Szene. Trotz des hohen Kragens war das Dress extrem sexy – nicht zuletzt durch den Hauch von Bein, der durch den hohen Beinschlitz zu sehen war. Ihr Haar hatte sie in große Hollywood-Locken gestylt. Als zusätzliches Highlight wählte die 44-Jährige silberne Statement-Ohrringe.

Laut Daily Mail war Eva als Botschafterin der Global Gift Initiative zu Gast und supportet die Charity-Initiative mit ihrer eigenen, 2012 gegründeten Wohltätigkeitsorganisation, der “Eva Longoria Foundation”. Die Organisation unterstützt Latinas dabei, sich durch Bildung und Unternehmertum eine bessere Zukunft aufzubauen.

Neil Warner/MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago in Cannes 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Eva Longoria bei einem Event in Cannes 2019

Anzeige

KCS Presse / MEGA Eva Longoria bei den Filmfestspielen in Cannes 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de