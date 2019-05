Dieser Auftritt hat Seltenheitswert! Seit fast einem Jahr ist das US-amerikanische Model Camila Morrone mit Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (44) liiert, doch in der Öffentlichkeit hat man die beiden bislang kaum zusammen gesehen. Bis jetzt! Die 21-Jährige erschien am Dienstag bei den Filmfestspielen in Cannes zur Premiere des Streifens "Once Upon A Time In Hollywood" zum ersten Mal an der Seite ihres berühmten Freundes – und dabei zog sie alle Blicke auf sich!

Wie Daily Mail berichtet, trug Camila bei ihrem Auftritt auf dem Red Carpet ein elfenbeinfarbenes, trägerloses Kleid des Luxus-Labels Miu Miu. Der schmale Schnitt des Dresses sowie ein in der Taille eingearbeitetes Seidenband setzte ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Den absoluten Blickfang bildeten jedoch die kleine Schleppe sowie der ausladende Saum des Kleides, der mit unzähligen fluffigen Federn besetzt war. Zu dem atemberaubenden Dress kombinierte Camila eine silberne Statement-Kette, ihre Haare waren zu einem Dutt gebunden.

Zur Filmpremiere des Quentin Tarantino-Streifens erschien auch die französische Schauspielerin Virginie Ledoyen (42), die bereits vor 19 Jahren für den weltbekannten Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio vor der Kamera stand. Leo feierte somit nicht nur die Red-Carpet-Premiere mit seiner Freundin Camila, sondern auch eine Red-Carpet-Reunion mit Virginie.

Getty Images Leonardo DiCaprio in Cannes 2019

Getty Images Camila Morrone, Model

Getty Images Virginie Ledoyen, Schauspielerin

